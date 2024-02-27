Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов посетил стенд Подмосковья в рамках выставки «Россия»

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов посетил стенд Московской области, на котором были представлены инвестиционные и промышленные достижения региона, в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Стенд оформили в рамках «Дня предпринимательства», организованного Минэкономразвития России.

«Наш регион поддерживает предпринимателей и производственников. Эта работа складывается из нескольких направлений: создание инфраструктуры и развитие логистики для компаний, оказание им релевантных мер поддержки, а также повышение узнаваемости подмосковных брендов. Все это мы и отразили в наших презентациях ко Дню предпринимательства, с помощью современных технологий создав иллюзию „полного погружения“, — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, по ее словам, регион представил интерактивную карту ОЭЗ и виртуальный 3D-тур по ОЭЗ «Дубна», которые позволили узнать больше о промышленной инфраструктуре региона. Кроме того, посетители могли ознакомиться с проектом «100% Подмосковье». Эта новая программа, направленная на поддержку компаний и их продукции. Предприниматели региона также провели мастер-классы для посетителей стенда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.