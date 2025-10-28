Первый заместитель главы Федоровского района скоропостижно скончалась в 37 лет

Первый заместитель главы Федоровского района Саратовской области Ольга Сорокина скончалась в возрасте 37 лет. Трагическое известие о ее скоропостижной кончине распространил глава муниципалитета Алексей Стрельников.

В официальном некрологе отмечается, что за годы работы Сорокина внесла значительный вклад в развитие района. Подчеркивается, что многие позитивные изменения произошли при ее непосредственном участии.

Глава муниципалитета Алексей Стрельников заявил, что благодаря своему профессионализму, целеустремленности и высоким моральным принципам Ольга Сорокина заслужила авторитет и уважение как среди коллег, так и среди жителей Федоровского района. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной.

