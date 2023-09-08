Первый зампред ОПМО подвела итоги первого дня голосования

Первый зампред Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева подвела итоги первого дня выборов в области. Она сообщила, что серьезных нарушений на участках не выявили.

Дмитриева отметила, что в пятницу наблюдатели вышли на все избирательные участки региона. Их общее число в Подмосковье составляет 3 940.

«Существенных нарушений не выявлено», - заявила она.

Ранее сообщалось, что УИК региона воспользовались возможностью оперативно обсудить спорные моменты с Мособлизбиркомом по видеосвязи. Первое включение состоялось сегодня с Пушкино.