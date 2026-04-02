«Пес скулит, хозяину все равно»: жители Подмосковья объединились, чтобы спасти собаку от ампутации

В селе Петровское разгорелся скандал, который всколыхнул всех неравнодушных. Пес по кличке Джек уже больше месяца страдает от боли во дворе пожилого хозяина. Животное повредило заднюю лапу — предположительно, перелом или вывих. Но лечения не последовало. Об этом сообщает REGIONS .

Сейчас лапа сильно отекла, Джек жалобно скулит и передвигается на трех лапах. Хозяин, пожилой мужчина, по словам соседей, «не беспокоится» о питомце и не хочет обращаться к ветеринару. Пес всегда на самовыгуле, а теперь рискует потерять лапу или даже жизнь.

Жители села обратились в соцсетях за помощью. И откликнулись несколько человек. Люди готовы оплатить лечение, отвезти Джека в клинику — только бы прекратить мучения.

Закон об ответственном обращении с животными не допускает попустительства. За оставление питомца в опасности хозяину грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если докажут жестокое обращение — до 15 тысяч. Но для соседей сейчас важнее не наказание, а спасение Джека.

