Пес Толстый из Салехарда стал звездой интернета

На стройплощадке в Салехарде поселился пес по кличке Толстый. Сотрудники депстроительства и жилищной политики Ямала сделали его звездой в соцсетях, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Черно-белый упитанный пес охраняет в Салехарде строительные объекты и находится на страже порядка сутками. Сейчас у сотрудника три места, которые нуждаются в его постоянном контроле. Иногда хвостатый сторож приходит и на отстроенный объект на радость детям: пса видят у школы №501.

Толстый пришел в коллектив строителей еще четыре года назад, он быстро стал любимчиком рабочих, а вскоре и настоящим талисманом строек. Сейчас у пса личный аккаунт в соцсетях.

«Он не кидается, он не злобный, он не агрессивный, он просто охраняет, он просто предупреждает, здесь я — сюда не заходи. Это доброжелательный пес, очень умный, очень ласковый, его хорошо кормят, о нем заботятся», — отметила пресс-секретарь Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юлия Нестерова.

Два года аккаунт Толстого наблюдали простые жители на официальных страницах ведомства, а вскоре его фанатская база расширилась. Ролик с питомцем показали в Москве во время встречи пресс-секретарей Минстроительства. Можно сказать, что пес произвел фурор: на многих стройках есть собаки, но еще никто не догадался сделать из них интернет-звезд. Другие департаменты отметили, что возьмут опыт салехардцев на вооружение.

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