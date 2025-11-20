«Пещеры молчат»: спасатели раскрыли подробности поисков семьи Усольцевых в тайге

Стали известны новые подробности масштабной поисковой операции в Красноярском крае семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в таежной местности в конце сентября.

По информации портала Ngs24, спасательные подразделения провели тщательное обследование двух пещер, общая протяженность которых составила 80 м.

Поисковые группы преодолели около 3 км труднопроходимой местности, включающей лесные массивы и скальные образования, однако операция не принесла ожидаемых результатов — следов пропавших людей обнаружено не было.

Поисковые мероприятия проводились на территории Кутуручинского белогорья, где добровольцы спускались в одну из пещер глубиной 15 м и протяженностью 30 м. Несмотря на все предпринятые усилия, местонахождение пропавшей семьи установить не удалось.

Напомним, Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали без вести в дороге к горе Буратинка в районе Минской петли в Красноярском крае.

При осмотре автомобиля пропавшей семьи были обнаружены личные вещи, включая пакеты, женскую сумку, детское автомобильное кресло, а также 300 тыс. руб. наличными.

Обстоятельства исчезновения семьи Усольцевых продолжают оставаться невыясненными. Поисковые работы в районе предполагаемого маршрута их следования продолжаются.

Ранее альпинист Алексей Кулеш опроверг версию сына Ирины Усольцевой о выживании семьи в тайге.