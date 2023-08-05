Пешеходную зону по бульвару 65-летия Победы открыли в подмосковном Подольске

Торжественное открытие пешеходной зоны по бульвару 65-летия Победы от улицы Академика Доллежаля до границы микрорайона Кузнечики состоялось сегодня в Подольске, передает пресс-службарегионального Министерства благоустройства.

«Благоустройство бульвара ведем с осени прошлого года. За это время мы фактически из пустыря сделали современную территорию для отдыха и досуга. Тут появились детская и спортивная площадки, места для отдыха. Мы надеемся, что жители оценят нашу работу и бульвар станет еще одной точкой притяжения для них», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории бульвара после проведенных работ появилась детская площадка. Для любителей активного образа жизни тут установили спортивную площадку с тренажерами для воркаут и теннисным столом. На территории оборудовали новое современное освещение и установили камеры видеонаблюдения для безопасности местных жителей. Пространство бульвара дополнительно озеленили, высадив деревья и кустарники, оборудовали посевной газон.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах завершат уже в этом месяце.