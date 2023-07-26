Пешеходные тоннели подтопило на нескольких станциях МЖД в Подмосковье из-за ливня

Ситуация с погодой не повлияла на движение поездов, воду оперативно откачали, обеспечив возможность для прохода пассажиров, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.

В ведомстве утонили, что работы по откачке завершены на станциях «Лесной Городок» и «Нара» Киевского направления, а на станции «Калитники» Курского направления они будут завершены в ближайшее время.

В среду на Московский регион обрушились проливные дожди. Как сообщал ранее синоптик Евгений Тишковец, к середине дня в Подмосковье выпала половина месячной нормы осадков.