«Потоп — не меньше»: аварийные службы устраняют последствия ливня в Наро-Фоминске
Аварийные службы устраняют последствия ливня в подмосковном Наро-Фоминске
Фото: [Лилия Закирова]
Сильный ливень затопил улицы Наро-Фоминска. В настоящее время сотрудники коммунальных служб откачивают воду на проблемных участках.
Как сообщило РИАМО, один из специалистов компании «Теплосеть» за час откачал около шестидесяти тонн воды в центре города.
Отмечается, что сейчас в городе работает несколько бригад. Экстренный выезд спецмашин позволяет быстро откачивать воду, чтобы обеспечить людям проход к своим подъездам.
Местные жители назвали последствия обильных осадков в Наро-Фоминске «потопом — не меньше».
В среду на столичный регион обрушились ливни. Как сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к трем часам дня, согласно данным частной метеостанции, в Подмосковье выпало сорок пять миллиметров осадков или половина месячной нормы.
Ранее МЧС предупредило жителей Московской области о грозах и шквалистом ветре до конца суток.