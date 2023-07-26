Сильный ливень затопил улицы Наро-Фоминска. В настоящее время сотрудники коммунальных служб откачивают воду на проблемных участках.

Как сообщило РИАМО, один из специалистов компании «Теплосеть» за час откачал около шестидесяти тонн воды в центре города.

Отмечается, что сейчас в городе работает несколько бригад. Экстренный выезд спецмашин позволяет быстро откачивать воду, чтобы обеспечить людям проход к своим подъездам.

Местные жители назвали последствия обильных осадков в Наро-Фоминске «потопом — не меньше».

В среду на столичный регион обрушились ливни. Как сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к трем часам дня, согласно данным частной метеостанции, в Подмосковье выпало сорок пять миллиметров осадков или половина месячной нормы.

Ранее МЧС предупредило жителей Московской области о грозах и шквалистом ветре до конца суток.