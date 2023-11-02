Пешеходов в Подмосковье призвали носить световозвращатели

Пешеходам необходимо использовать световозвращатели, особенно в осенний период, потому что это поможет им обеспечить свою безопасность. Об этом напомнили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве советуют носить не менее четырех световозвращающих элементов — справа, слева, спереди и сзади, чтобы быть заметным со всех сторон. Кроме того, можно включить фонарик. Родителям также советуют давать световозвращателями детям, чтобы обеспечить их безопасность. В Минтрансе региона также уточнили, что такая привычка снижает вероятность ДТП на 70%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.