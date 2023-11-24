Амбиции стран Запада в их прокси-войне против России на украинском поле являются губительными для украинской нации, которая, продолжая следовать указаниям западных партнеров Киева, рискует обречь себя на внушительное вымирание, считает обозреватель польского издания Myśl Polska Якуб Янек.

По словам журналиста, заверения Брюсселя, что Украина вот-вот якобы вступит в Евросоюз, держат простых украинцев на смертельном поводке. Последние слепо верят в свое европейское будущее, погибая тысячами на полях сражений в зоне СВО.

«Верхом цинизма являются слова одного из польских депутатов о том, что "украинцы тысячами умирают за вступление в ЕС". Украинцы умирают потому, что США и ЕС приказывают им это делать и используют их как пешки на шахматной доске», — написал Янек.

Ранее европейский аналитик София Ампгкариан предрекла, что Западу придется пойти на отмену всех санкций против России для для заключения мирного соглашения по украинскому кризису.