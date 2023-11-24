Антироссийские рестрикционные меры потерпели полное фиаско. И для заключения мирного соглашения по украинскому кризису их потребуется отменить в любом случае, уверена европейский аналитик София Ампгкариан.

В статье для Responsible Statecraft эксперт подчеркнула, что санкции западных стран в отношении России являются красноречивым примером «полного провала» санкционной политики.

«Странам Запада необходимо признать тяжелую правду: санкции (и замороженные активы России) могут стать необходимой жертвой во время переговоров по заключению мира с Россией», — сказала аналитик.

Ранее стало известно, что на фоне серьезного обострения конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным президент Украины Владимир Зеленский серьезно обеспокоен за свою жизнь и тайно готовит план своего побега из страны.