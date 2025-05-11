Песков анонсировал выступление Путина по итогам мероприятий в честь 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путиным выступит с заявлением по итогам четырех дней торжественных мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Путин сделает заявление для журналистов, подведет итоги четырех дней работы. На вопросы представителей СМИ глава государства отвечать не будет.

Песков отметил, что заявление президента будет очень содержательным.

Ранее сообщалось о том, что Путин подведет итоги четырех дней переговоров.