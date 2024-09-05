Песков на ВЭФ: новая мобилизация в России не обсуждается

В Кремле отмечают, что пока нет необходимости в объявлении мобилизации. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на ВЭФ передал ТАСС.

Дмитрий Песков заявил, что обсуждение новой мобилизации в стране на данный момент не ведется. Тем не менее наблюдается рост числа желающих заключить контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции.

Напомним, ВЭФ проводится уже в девятый раз. В этом году он стартовал 3 сентября на острове Русский во Владивостоке. Его участники по традиции соберутся в кампусе Дальневосточного федерального университета. Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов, проведения деловых мероприятий и встреч гостей из разных стран. Он завершится в пятницу, 6 сентября.

Ранее депутат Госдумы Водолацкий выразил уверенность в том, что мобилизации в России в ближайшее время ждать не стоит. Резервов вполне хватает для успешного выполнения задач и продвижения ВС РФ в ходе специальной военной операции.