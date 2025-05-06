Всплеск интереса к кефиру, употребляемому президентом Владимиром Путиным, свидетельствует о консолидации общества и высоком рейтинге главы государства. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что кефир «Эковакино», замеченный на столе президента в документальном фильме на телеканале «Россия», стал пользоваться повышенным спросом среди покупателей.

Песков подчеркнул, что граждане проявляют пристальное внимание к личности президента. По мнению пресс-секретаря, повышенный интерес вызывает не сам продукт, а скорее это отражение сплоченности вокруг лидера и его широкой известности.

Ранее сообщалось, что завод «Вакинское агро», чей кефир пьет Путин, готов к увеличению спроса.