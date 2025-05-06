Сергей Каряев, исполнительный директор «Вакинского агро», рязанского предприятия, чей кефир предпочитает президент Владимир Путин, сообщил РИА Новости, что у компании нет специализированной линии для кремлевских поставок. Вся продукция, включая ту, что употребляет глава государства, производится на стандартном оборудовании.

Недавно стало известно, что россияне кинулись скупать кефир «Эковакино» после того, как его показали в холодильнике Путина.

Кадры, запечатлевшие момент, когда президент России берет кефир марки «Эковакино» от компании «Вакинское агро», вошли в документальную ленту Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Премьерный показ фильма состоялся 4 мая на телеканале «Россия».

По словам Каряева, «Вакинское агро» самостоятельно обеспечивает себя кормами. Фермы предприятия оснащены роботизированными системами, включая доильный зал типа «Карусель».

Директор также подчеркнул наличие собственной лаборатории при молокозаводе, в дополнение к которой проводятся обязательные государственные проверки качества. Общий объем производства молока на ферме достигает 160 тонн в сутки, из которых 60 тонн направляется на переработку.

Ранее Путин рассказал, что его внуки могут неожиданно зайти к нему в гости в Кремль.