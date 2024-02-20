Песков не стал комментировать голословные обвинения Юлии Навальной в адрес государства

Навальный почувствовал себя плохо 16 февраля, когда находился на прогулке. Затем заключенный потерял сознание и скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Точную причину смерти установит экспертиза, следователи проводят проверку.

При этом бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла на место происшествия, врачи больше получаса пытались «откачать» навального и всего за девять минут доставили его в больницу.

Его вдова Юлия Навальная после смерти супруга негативно высказалась в адрес президента. На ее выпад отреагировал Дмитрий Песков. По его словам, высказывания Навальной звучат хамски и голословно, однако комментариев не последует, так как женщина совсем недавно лишилась супруга.