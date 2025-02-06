Песков объяснил отставку Борисова необходимостью развития «Роскосмоса»

Изменение на посту генерального директора «Роскосмоса» продиктовано необходимостью поддерживать дальнейший рост государственной корпорации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает РЕН ТВ.

По его словам, к Юрию Борисову нет никаких претензий. Ротация осуществляется исключительно для обеспечения динамичного развития корпорации.

Песков также подчеркнул, что в ближайшем времени встречи президента РФ Владимира Путина с новым генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым не будет, однако глава государства регулярно получает отчеты о деятельности компании.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Роскосмоса» узнали о смене руководителя в последний момент.