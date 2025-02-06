РБК: сотрудники «Роскосмоса» узнали о смене руководителя в последний момент

Большинство работников «Роскосмоса» не были в курсе решения о смене руководителя госкорпорации до утра четверга — все события развивались стремительно в течение одного вечера, сообщил РБК со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, изменения в кадровом составе стали следствием неопределенности, связанной с реализацией проекта Национального космического центра в Москве, который возводится на базе ГКНПЦ имени Хруничева.

Он отметил, что расходы на строительство растут, что ведет к пересмотру распределения земельных участков и вызывает опасения относительно будущих эксплуатационных затрат.

Ранее сообщалось, что Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса».