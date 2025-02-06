РБК: сотрудники «Роскосмоса» узнали о смене руководителя в последний момент
РБК: смена главы корпорации «Роскосмос» произошла за один вечер
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Большинство работников «Роскосмоса» не были в курсе решения о смене руководителя госкорпорации до утра четверга — все события развивались стремительно в течение одного вечера, сообщил РБК со ссылкой на осведомленный источник.
По словам источника, изменения в кадровом составе стали следствием неопределенности, связанной с реализацией проекта Национального космического центра в Москве, который возводится на базе ГКНПЦ имени Хруничева.
Он отметил, что расходы на строительство растут, что ведет к пересмотру распределения земельных участков и вызывает опасения относительно будущих эксплуатационных затрат.
Ранее сообщалось, что Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса».