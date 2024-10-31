Песков объяснил символизмом сумму иска 17 телеканалов РФ к Google

Российские телеканалы требуют от Google выплаты колоссальной суммы денег. Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал эту ситуацию. Его слова приводит «РЕН ТВ».

Требование 17 российских телеканалов к компании Google о выплате в размере 2 ундециллионов руб. привлекло внимание прессы. Как заявил Дмитрий Песков, эта сумма имеет больше символическое значение, подчеркивающее суть претензий к интернет-гиганту.

Запрос возник после блокировки аккаунтов телеканалов на платформе YouTube. Во время судебных разбирательств судья акцентировал внимание на внушительный штраф – единице с 36 нулями. Вероятно, Песков уверен, что важно не столько количество нулей, сколько сам факт выражения недовольства.

Ранее «Госуслуги» попросили россиян сменить почтовый ящик Gmail в связи с ограничениями иностранной компании для новых пользователей.