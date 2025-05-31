Песков оценил инцидент между Макроном и его женой Брижит в самолете

Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, высказался по поводу ситуации, которая произошла между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит на борту самолёта. Он подчеркнул, что супруга не стала бы давать пощёчину супругу без причины.

Ранее информационное агентство Associated Press из США опубликовало видеозапись прибытия президента Франции во Вьетнам. На кадрах видно, как Макрон всё ещё находится в самолёте, в этот момент его жена появляется в кадре, хотя её саму не видно. Она быстро поднимает руку к лицу мужа, как будто хочет дать ему пощечину. После этого инцидента пара спустилась по трапу. Макрон, как обычно, протянул жене руку, но она не обратила на это внимания и держалась за поручень.

«Вы знаете, я все-таки убежден, что нам было бы некорректно комментировать семейные дела четы Макронов», — сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

С другой стороны, если супруга наносит удар по лицу своему супругу, то это не происходит без причины, — пояснил представитель администрации президента.

Ранее глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посоветовал Эммануэлю Макрону и его супруге решать свои проблемы в личной жизни без посторонних глаз.