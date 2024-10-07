Песков поделился планами Путина на день рождения
Фото: [Медиасток.рф]
В утренние часы у президента назначены закрытые встречи, а во второй половине дня ожидается международный телефонный разговор, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передал SHOT.
Вечером предусмотрено неформальное общение с лидерами стран СНГ, которые приедут в Москву для участия в завтрашнем Совете глав государств СНГ.
«Президент не воспринимает свои праздники как повод для особого внимания к своей персоне, а скорее к своей деятельности», — отметил Песков.
Как правило, дни рождения государственных лидеров отмечаются не только коллегами, но и гражданами, которые выражают свои поздравления через социальные сети и иные каналы.
Ранее звезды России поздравили Владимира Путина с 72-летием.