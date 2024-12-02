СМИ: прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 19 декабря

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится в четверг, 19 декабря, в 12:00. Как сообщил SHOT, ссылаясь на три источника в Кремле, в ближайшие дни начнут работу кол-центры, позволяющие всем желающим задавать вопросы через интернет, СМС и по телефону.

Как и обычно, сообщения Путину сможет отправить любой человек из любой точки мира. По данным SHOT, еще в прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков упомянул, что даже у Зеленского есть шанс задать вопрос.

Как и в предыдущие годы, это мероприятие пройдет вместе с крупной пресс-конференцией.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил федеральный бюджет России на ближайшие три года.