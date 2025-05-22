Песков пояснил разницу в изображениях герба РФ

Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, визуальные различия в отображении государственного герба на кремлевском веб-сайте обусловлены особенностями изменения его размеров. При значительном уменьшении масштаба кресты могут визуально трансформироваться в ромбы.

Представитель Кремля подчеркнул, что на официальном интернет-ресурсе главы государства в соответствующем разделе представлен герб в высоком разрешении, доступный для просмотра всем желающим.

Песков обратил внимание на то, что из-за пиксельной структуры экранов при уменьшении изображения герба кресты могут искажаться и выглядеть как ромбы. Он акцентировал внимание на том, что в Российской Федерации существует единый государственный герб, содержащий кресты.

Именно этот эталонный образец, по словам пресс-секретаря, размещен на сайте президента. Относительно других изображений герба он не стал давать комментарии.

Ранее сообщалось, что Кремль обновил государственный герб на сайте.