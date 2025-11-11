Песков пояснил, зачем к борту с летящим в Москву Токаевым направили российские Су-35

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, прокомментировал журналистам ситуацию, когда российские истребители Су-35 сопровождали самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во время его перелета из Астаны в Москву.

11 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Россию с двухдневным рабочим визитом. В рамках поездки запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также подписание значимых двусторонних соглашений. Стоит отметить, что к приезду казахстанского президента Москву украсили стягами обоих государств.

«Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом», – сказал Песков.

Он отметил, что это стандартная процедура, которая часто используется во время официальных визитов лидеров стран.

