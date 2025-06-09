Российские власти предпочитают дождаться развития событий в обмене погибшими, который был сорван Киевом. Такое мнение высказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина. Его слова привел ТАСС.

По утверждению Пескова, РФ по-прежнему готова провести обмен телами погибших военнослужащих с Украиной. Российская сторона готова выполнить те договоренности, которые ранее были достигнуты на переговорах в Стамбуле. По его словам, представители России продолжают находиться на границе в том месте, где изначально планировался обмен.

«Давайте дождемся начала недели, посмотрим, как будет эволюционировать позиция украинской стороны», — указал он.

Ранее Песков заявил, что массированный удар ВС РФ по Украине был предпринят в ответ на действия киевского режима. Он добавил, добавил, что в последнее время правительство Зеленского ведет себя как террористическая организация, и Россия должным образом отвечает на угрозы с его стороны.