Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами рассказал, что все принятые меры военнослужащих РФ в зоне спецоперации — это реакция на действия киевского режима, сообщил ТАСС.

Издание пояснило, чем было мотивировано заявление Пескова. Так, американский президент Дональд Трамп заявил о намерении ВС РФ нанести ответный удар после атаки ВСУ по российским аэродромам. Информацией он поделился после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. По официальным данным Минобороны, в ночь на 6 июня Украина подверглась массированному удару. Журналисты обратились с просьбой к Пескову рассказать, связаны ли между собой ночная атака по Украине и удары по аэродромам РФ.

«Все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными, — это и есть ответ на действия киевского режима», — сказал Песков.

Дмитрий Песков добавил, что в последнее время киевский режим ведет себя как террористическая организация. Политический обозреватель итальянского издания в авторском материале ранее подробно пояснила, какую цель преследовала Украина при атаках аэродромов.

Ранее Минобороны РФ официально заявило о нанесении массированного удара по территории Украины.