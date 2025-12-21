Песков: предложившую заменить Зарубина девочку пригласят на мероприятие к Путину
Предложившую на Прямой линии заменить Зарубина девочку пригласят к Путину
Фото: [Медиасток.рф]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире ВГТРК рассказал, что девочка по имени Виктория, предложившая заменить ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на Павле Зарубине, будет приглашена на встречу с Владимиром Путиным.
Напомним, в своем видеообращении на прошедшей в минувшую пятницу, 19 декабря, прямой линии с президентом юная россиянка выразила недовольство форматом передачи с журналистом и заявила, что после окончания школы и института планирует его заменить на себя.
«Мы можем. А вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать... Девочка — молодец, лучше её пригласить, чтобы она не ждала, когда вы скорее уйдёте на пенсию», — пошутил Песков в беседе с Зарубиным.
