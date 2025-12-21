Песков: предложившую заменить Зарубина девочку пригласят на мероприятие к Путину

«Мы можем. А вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать... Девочка — молодец, лучше её пригласить, чтобы она не ждала, когда вы скорее уйдёте на пенсию», — пошутил Песков в беседе с Зарубиным.