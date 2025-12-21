Песков раскрыл реакцию Путина на подарок от люберецкого бизнесмена

Президент России Владимир Путин высоко оценил кулинарный презент от индивидуального предпринимателя из города Люберцы Дениса Максимова. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер был искренне тронут вниманием.

«Президент был очень польщен, выразил признательность за это и послал ответную корзинку», — процитировал чиновника информационный портал ТАСС.

Детали содержимого подарка от Владимира Путина не уточняются.

На вопрос журналистов, разделил ли президент сладкий презент с кем-либо из своего окружения, у Дмитрия Пескова не оказалось информации. Пресс-секретарь с юмором добавил, что ему самому попробовать люберецкую выпечку так и не довелось.

Ранее сообщалось, что владелец пекарни «Машенька» сообщил о росте числа покупателей.