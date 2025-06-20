Песков прокомментировал высказывания Трампа о Путине

РФ толерантно относится к высказываниям президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и ожидает, что глава Белого дома проявит взаимность, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Песков высказался о вмешательстве США в ирано-израильский конфликт. Он считает, что приведет к усилению позиций экстремистов в Иране и «откроет ящик Пандоры».