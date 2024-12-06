Песков: Путину некогда было смотреть интервью Карлсона с Лавровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не нашел времени для просмотра интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном, так как президент работает до поздней ночи в последние дни, передает РИА Новости.

«Вы когда, думаете, он это должен был сделать?» — ответил Песков на вопрос журналистов, посмотрел ли Путин интервью.

Журналисты попросили уточнить, мог ли Путин получить видеозапись интервью заранее. На это пресс-секретарь ответил, что президент все это время занят работой до глубокой ночи.

Ранее за рубежом заявили о высоком профессионализме Сергея Лаврова, который он демонстрирует во время интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.