Песков рассказал, чем займется Путин в новогодние праздники

В Кремле поведали о планах президента России владимира Путина на предстоящие новогодние праздники. Со слов представителя Кремля Дмитрия Пескова, у главы государства на зимние каникулы много рабочих планов.

Со слов пресс-секретаря президента, Путин, вероятно, сделает небольшой перерыв в рабочем графике, однако окно для отдыха будет не большое.

«У него очень много планов рабочих. Они все будут реализованы», - сказал Песков.

В продолжение темы представитель Кремля добавил, что Путин никогда не использует зимние каникулы полностью для отдыха, стараясь решить рабочие вопросы по-максимуму.

Ранее репортер ВГТРК Павел Зарубин показал в своем аккаунте в соцсетях кабинет президента РФ Владимира Путина, украшенный праздничной новогодней елью.