Песков рассказал о пострадавшей репутации МАГАТЭ по итогам ударов США по Ирану

Репутация Международного агентства по атомной энергии по итогам удара Соединенных Штатов по Ирану была существенно подпорчена. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его слова привел ТАСС.

По утверждению Пескова, во время бомбардировок Америкой иранских ядерных объектов МАГАТЭ бездействовало и никак не вмешивалось в ситуацию, не пытаясь повлиять на нее. Это заметно подпортило репутацию этой организации.

«Конечно, реноме МАГАТЭ серьезно пострадало», — указал он.

Ранее Песков назвал удары США по ядерным объектам Ирана крайне опасным прецедентом. Он подчеркнул, что подобные действия впервые в истории человечества направлены против ядерной инфраструктуры. По его словам, это создает серьезные риски для международной безопасности. Последствия этих ударов пока невозможно полностью просчитать, но они неизбежно окажутся негативными. Особое беспокойство вызывает удар по авторитету МАГАТЭ и режиму нераспространения ядерного оружия, который десятилетиями служил основой глобальной стабильности.