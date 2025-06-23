В Кремле отреагировали на удары по ядерным объектам Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии телеканалу «Россия 1» назвал удары по ядерным объектам Ирана крайне опасным прецедентом.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные действия впервые в истории человечества направлены против ядерной инфраструктуры. По его словам, это создает серьезные риски для международной безопасности.

Также Песков подчеркнул, что последствия этих ударов пока невозможно полностью просчитать, но они неизбежно окажутся негативными. Особое беспокойство вызывает удар по авторитету МАГАТЭ и режиму нераспространения ядерного оружия, который десятилетиями служил основой глобальной стабильности.

В Кремле рассчитывают на дипломатическое урегулирование, шансы на которое сохраняются, несмотря на эскалацию.

Напомним, что 23 июня Иран начал военную операцию против военных баз США в Ираке и Катаре.