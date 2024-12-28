Песков рассказал, где президент Путин встретит Новый год

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, рассказал о месте празднования президентом Путиным Нового года. Его рассказ привел ТАСС.

По утверждению Пескова, у Путина обычно небогатый выбор того, где именно встречать Новый год.

«Обычно дома встречает Новый год, если никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — указал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что в рабочем кабинете российского лидера по традиции устанавливают новогоднюю елку.

Предновогодний социологический опрос, который проводился ВЦИОМ, показал абсолютную поддержку Путина россиянами. Уровень доверия к главе страны среди граждан РФ достиг 79,7%. За счет прошлой недели, очень насыщенной событиями, данный уровень вырос на 0,8 процентных пункта.

Ранее московский Дед Мороз рассказал, какие чаще всего желания ему загадывают взрослые люди. Обычно люди хотят здоровья своим близким и мира на всей земле. Также очень частой бывает просьба побыстрее закрыть ипотеку. При этом пожелание денег не так часто встречается.