Песков рассказал о важности Дня Победы для новых поколений россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на презентации проекта «Музыка Победы», отметил, что каждое новое поколение россиян трепетно относится к истории Великой Отечественной войны и стремится донести ее суть до своих потомков, хотя с течением времени эта задача усложняется, передает ТАСС.

Он отметил, что День Победы имеет первостепенное значение для каждого россиянина и ежегодно отмечается как один из важнейших праздников. Воспоминания об этом великом дне и ощущение гордости, связанные с ним, заботливо передаются от поколения к поколению, от родителей к детям.

По словам Пескова, простое изложение военных событий в учебниках не позволяет современной молодежи (15-25 лет) осознать весь масштаб трагедии.

Он отметил, что молодое поколение не осознает, что значит внезапная гибель 30 млн жизней и не представляют себе, как целые города вымирали от голода.

Песков добавил, что священная обязанность каждого — крайне бережно передавать эту память следующим поколениям, используя понятный им язык, чтобы они смогли прочувствовать и понять, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Гутерриш не посетит празднование 80-летия Победы в Москве.