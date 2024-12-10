Песков: решение убрать Соловецкий камень с Лубянки должны принять власти Москвы

Кремль не хочет вмешиваться в компетенции московской мэрии и решать за нее вопросы, связанные с городом. По этой причине именно столичным властям нужно решить, переносить ли с Лубянки Соловецкий камень. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Его слова привело РИА Новости.

В Москве началась новая волна споров о переносе так называемого Соловецкого камня, памятника жертвам политических репрессий, с Лубянки. Некоторые хотят перенести его в другое место, другие же и вовсе не хотят его видеть нигде в столице. При этом Администрация президента РФ не будет вмешиваться в данный процесс, такое заявление сделал Песков.

«Это прерогатива города. Город принимает подобные решения, мы в компетенции города в данном случае не хотели бы вмешиваться», — указал он.

Ранее по данной проблеме высказался глава Совета по правам человека Фадеев. По его мнению, данный памятник необходимо переместить в другое место. Как считает Фадеев, самым подходящим местом будет улица Сахарова, где уже установлена «Стена скорби». Он также очень негативно отнесся к инициативе, по которой вывешивают памятные таблички на те дома, в которых жили репрессированные люди.