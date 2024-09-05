Песков: в смех Камалы Харрис должен влюбиться каждый

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал вопрос Павла Зарубина о том, нравится ли ему смех вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщили «Ведомости».

Накануне Владимир Путин отметил заразительный и выразительный смех Харрис. По его словам, это одна из причин, почему Россия будет поддерживать ее на предстоящих выборах в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Такое заявление глава государства сделал на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

На выбор нового «фаворита» в предстоящих выборах США также повлиял выход Байдена из президентской гонки. Российский лидер подчеркнул, что действующий президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис.

В связи с этим журналист Павел Зарубин решил поинтересоваться у пресс-секретаря президента, нравится ли ему то, как смеется вице-президента США. В шутливой манере Дмитрий Песков отметил, что в него должен влюбиться каждый. Ролик со словами представителя Кремля опубликован в телеграм-канале Зарубина.

Камала Харрис является кандидатом в президенты США от Демократической партии после выхода из гонки Джо Байдена. Ее главным соперником выступает бывший президент Дональд Трамп.

Ранее Дмитрий Песков сделал заявление о том, что сейчас в стране не обсуждается вопрос, касающийся частичной мобилизации. Дело в том, что многие россияне добровольно подписывают контракты с Министерством обороны Российской Федерации.