Песков заявил, что дипломаты РФ и США общаются по катастрофе в Вашингтоне

Соединенные Штаты через дипломатические каналы уведомили Россию о катастрофе самолета в районе Вашингтона, в результате которой погибли, среди прочих, и граждане России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что Москва и Вашингтон поддерживают связь относительно вопроса передачи останков. Он добавил, что дипломаты обсуждают все необходимые формальности, касающиеся доставки тел и других связанных аспектов.

Согласно информации, размещенной в газете The Wichita Eagle, на борту находились игроки юниорской сборной США по фигурному катанию. Источник сообщил агентству ТАСС, что среди пассажиров были чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР по парному катанию Инна Волянская.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял об «очень хорошем» развитии контактов с Путиным и Си Цзиньпином.