Песков заявил об оговорках США в отношении Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что у Штатов уже начались оговорки в отношении Украины. Об этом 13 декабря пишет РИА Новости , ссылаясь на «Известия».

По данным издания, представитель Кремля рассказал о расхождениях в риторике властей США: сначала те говорят о том, что поддержат Киев столько, сколько потребуется, а потом допускают некоторые оговорки.

В частности, американские представители уже заявляли, что смогут оказывать помощь Украине ровно столько, на сколько это возможно. Европейские же страны пока вторят первым заявлениям американцев.