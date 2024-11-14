Песню Майданова начали включать в подмосковной гимназии вместо звонка
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В одинцовской гимназии № 14 вместо звонка начали включать песню Дениса Майданова «Флаг моего государства». Об этом сообщает Regions со ссылкой на городской паблик.
Фрагменты из песен включают по инициативе Минпросвещения России в рамках проекта «Музыка вместо звонков». Музыку обновляют каждый месяц.
«Проект расширит знания школьников о культуре, истории и традициях российского народа, познакомит их с известными классическими музыкальными произведениями», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.