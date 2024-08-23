Пестициды обнаружили в чаях крупных российских брендов

Роспотребнадзор потребовал изъять чаи под брендами «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром» из оборота, которые продаются в крупных торговых сетях, так как в них обнаружены пестициды.

Компаниям поручили разработать план действий по снижению вреда от пестицидов в продукции для потребителей, несмотря на то, что производители заявляют, что в их продукции нет вредных веществ.

Основная опасность пестицидов для человека заключается в том, что они имеют отдаленные канцерогенные, мутагенные и аллергические последствия. Особенно чувствительны к этим веществам дети, подростки и пожилые люди.

Ранее диетолог Журавлева перечислила вызывающие старение продукты.