Петербург уходит под воду: из-за мощного ливня 10 августа в городе выпала четверть августовской нормы осадков

В течение второй половины дня субботы, 10 августа, обрушившийся на Санкт-Петербург ливень буквально затапливал город, ливневые канализации с трудом справлялась с таким количеством стоков воды. СМИ и паблики не уставали публиковать фото и видео происходящего водного коллапса.

Как отметил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, из-за ливня в Петербурге выпала практически четверть августовской нормы осадков (23%).

«Таким образом, к вечеру субботы, 10 августа, месячная норма осадков в Санкт-Петербурге досрочно перевыполнена: с начала августа в копилке небесной влаги уже 89 мм, или 104% от положенного за весь месяц!» — написал он.

Также сильный ливень наблюдался в субботу и в Ленобласти. В Тосно ураганный ветер с дождем поднимали в воздух мусор и рекламные щиты, вырывали с корнями деревья. Сейчас в регионе непогода понемногу стихает.

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