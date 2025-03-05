Петербургский стрелок, ранивший девушку возле ИТМО, найден мертвым

Телеканал «78» информирует в своем телеграм-канале о том, что на Васильевском острове было найдено тело мужчины, которого подозревали в покушении на убийство 38-летней женщины в Санкт-Петербурге.

Согласно информации, полученной от телеканала, злоумышленник — мужчина 50 лет, управлявший автомобилем марки BMW X5. Именно из этой машины вечером 4 марта он произвел выстрелы в сторону девушки. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

Причины гибели стрелка в настоящее время находятся в процессе выяснения.

Ранее поступала информация о том, что на Кронверкском проспекте нашли женщину с огнестрельными ранениями. У нее было шесть пулевых ран. Позже выяснилось, что у пострадавшей также есть переломы бедра и голени.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Махачкале открыли огонь по силовикам. В одном из районов столицы Дагестана введен режим контртеррористической операции.