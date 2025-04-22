Петербурженка получила компенсацию от ритуального агентства за гроб не того цвета

Жительница Санкт-Петербурга добилась справедливости и получила компенсацию от ритуального агентства после того, как в день похорон ее отца ей был предоставлен гроб не того цвета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу.

Женщина обратилась в ритуальное агентство для организации похорон отца, при этом главным ее требованием был светлый гроб, соответствующий последней воле родителя. Однако, когда пришло время прощаться, в морге ей показали темный гроб.

Клиентка выразила недовольство случившимся и потребовала от агентства заменить гроб на светлый. Компания никак не отреагировала на ее требования. В результате женщина была вынуждена обратиться в районный суд с иском о взыскании компенсации за моральный вред.

Суд, рассмотрев дело, учел, что даже незначительные обстоятельства могут вызвать серьезные эмоциональные переживания у родственников в такой непростой момент. Судья вынес решение о взыскании компенсации морального вреда с ритуального агентства.

Судебный пристав уведомил агентство о возбуждении исполнительного производства. В рамках исполнения судебного решения были арестованы банковские счета компании. Итогом этого дела стала компенсационная выплата пострадавшей женщине, которая составила 120 тыс. руб.

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