Благовещенск первым в России полностью запретил электросамокаты

Благовещенск стал первым российским городом, где полностью запретили электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Новые правила вступили в силу 14 июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Столица Приамурья официально закрыла вопрос с электросамокатами, гироскутерами и моноколесами — теперь их нельзя не только использовать, но и размещать в городе. Решение принято на основании областного закона, который региональные депутаты утвердили 26 июня.

Как пояснил мэр Олег Имамеев, власти сначала пытались договориться с операторами аренды и ввели ограничения в центре, но проблема лишь сместилась в другие районы. По его словам, большинство пользователей воспринимают СИМ как развлечение, игнорируя правила безопасности, что приводит к травмам пешеходов и аварийным ситуациям.

За нарушения грозит штраф до 100 тыс. руб. Благовещенск стал первым городом в России с таким радикальным подходом к регулированию средств индивидуальной мобильности. Другие регионы ограничивались зонами запрета или требованиями к скорости, но полного запрета не вводил никто.

Ранее стало известно, что в Москве отказались запрещать движение СИМ по тротуарам.