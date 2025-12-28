Петербуржец годами насиловал девочек в подъездах

В Санкт-Петербурге пресекли систематические преступления против несовершеннолетних, найдя предполагаемого виновника и отправив под суд. Это сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Местный житель Андрей Елагин был арестован и признан судом виновным по двум статьям Уголовного кодекса: 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия»).

Следствие установило, что мужчина на протяжении нескольких лет, с 2020 по 2023 год, целенаправленно вступал в сексуальные связи с двумя школьницами, которым на момент начала этих отношений не исполнилось 14 и 16 лет. Местом для встреч Елагин часто выбирал подъезды жилых домов в разных районах города.

Важный юридический нюанс дела, на который обратил внимание суд, заключается в том, что действия совершались без применения физического насилия и формально якобы по согласию девочек. Однако российское законодательство однозначно трактует такие ситуации: добровольное согласие лица, не достигшего установленного возраста — 16 лет, — не имеет юридической силы и не освобождает от ответственности. Это правило существует для защиты психологического и физического здоровья подростков, которые в силу возраста не способны в полной мере осознавать последствия таких отношений.

После задержания обвиняемому была избрана строгая мера пресечения — заключение под стражу. Степень вины и наказание в дальнейшем решит суд.

Ранее сообщалось, что суд в Саратове приговорил пенсионера к 12 годам за надругательство над девочкой.