Петербуржца парализовало после многолетнего увлечения энергетиками и играми

В Санкт-Петербурге 22-летний Артем Авдеев потерял способность ходить из-за многолетнего употребления энергетических напитков. Об этом сообщает Газета.ру.

Летом 2025 года Артем попал в больницу с панкреатитом. После повторного обострения его госпитализировали в реанимацию, где диагностировали полинейропатию нижних конечностей — поражение нервов, приведшее к параличу ног.

По словам родственников, молодой человек начал пить энергетики с 14 лет, сочетая это с долгими игровыми сессиями. Иногда Артем выпивал до трех банок с утра, забывая о еде. После первого курса лечения он не смог соблюдать диету и продолжил употреблять напитки.

В настоящий момент Артем передвигается в инвалидной коляске. У него сохраняется одышка и повреждены голосовые связки, что затрудняет речь. Сейчас он проходит физиотерапию и адаптируется к жизни с ограниченными возможностями.

