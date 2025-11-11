Петербуржцы остались без мобильного интернета

Отмечается, что перебои в работе Сети зафиксированы в различных районах города, включая Василеостровский район, Шушары, а также районы станций метро «Звездная» и «Купчино».

Для выяснения обстоятельств произошедшего редакция издания направила официальные запросы всем крупным операторам сотовой связи, в городской комитет по информатизации и связи, а также в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Предварительно, некоторые отключения мобильного интернета могли быть связаны с реализацией мер безопасности. В то же время представители оператора Т2 заявили, что сеть функционирует в штатном режиме, а ранее возникшие проблемы устранены.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области решили отключить мобильный интернет до окончания специальной военной операции (СВО).