РИА Новости: певец из Москвы ушел добровольцем на СВО и создал ВИА «Херсонский шторм»

Артист Академического хора Московского метрополитена стал добровольцем на специальной военной операции и вместе с сослуживцем сформировал вокально-инструментальный ансамбль, о чем он сообщил РИА Новости.

В составе ансамбля специального назначения 70-й дивизии «Херсонский шторм» группировки «Днепр» два вокалиста — бывшие бойцы штурмовой части с позывными «Маэстро» и «Абакан».

У каждого музыканта была своя карьера до начала специальной военной операции: «Маэстро» выступал в Академическом хоре Московского метрополитена, а «Абакан» занимался созданием и исполнением собственных песен.

С приходом СВО оба решили стать добровольцами и подписали контракты с Минобороны.

«Моих коллег призвали по мобилизации, я ждал повестку — не дождался. Подумал, что, ну, безобразие же — мои здесь, а я там, — пошел следом сам», — объяснил свою мотивацию «Маэстро» в интервью РИА Новости.

В репертуаре музыкантов множество известных произведений эпохи Великой Отечественной войны. На их основе военнослужащие создают собственные песни, отражающие личный боевой опыт. Эти композиции резонируют с их слушателями — простыми бойцами.

Первое выступление ансамбля состоялось в подземном госпитале, где раненые несколько раз вызывали артистов на бис. «Херсонский шторм» намерен продолжать проводить концерты для подразделений группировки «Днепр».

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья в 72 года ушел добровольцем на СВО. Вячеслав Шевяков — полковник военно-воздушных сил и ветеран боевых действий.